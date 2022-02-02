وزير الأمن الإسرائيلي:"عرضت المساعدة على لبنان 4 مرات العام المنصرم"

كشف غانتس عن "تقديم مسؤوبين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا من خلال اليونفيل لمساعدة الجيش اللبناني"

كشف وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس عن "تقديم مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا من خلال اليونيفيل، الأسبوع الماضي، لمساعدة الجيش اللبناني"وقال: "أصبح لبنان للأسف منطقة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا، لهذا السبب عرضت المساعدة على لبنان 4 مرات العام المنصرم".

وأكد بيني غانتس على "نحن نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من خمسة آلاف جندي تركوا الخدمة، في مقابل تقوية حزب الله بدعم مباشر من إيران

وحول الوضع في سوريا قال غانتس: "نحن نراقب الوضع وننظر بإيجابية إلى العلاقات المتجددة بين سوريا والأردن ودول معتدلة أخرى في المنطقة، وسنستمر في منع التموضع الإيراني في سوريا" وتابع: "إن من المصلحة العليا للشعب السوري والنظام السوري الوقوف وإخراج القوات الإيرانية من أراضيها، والسماح للبلاد بالتعافي".

وعلى صعيد آخر، قال غانتس: "لقد اتخذنا قرارا في الحكومة الحالية بتقوية العلاقات مع السلطة الفلسطينية وإضعاف حماس، في العام الجاري أيضا سنعمل على تعزيز العلاقات وحماية المصالح الاقتصادية وفي الشهور المقبلة سنصيغ المزيد من التحركات مع أبو مازن" في إشارة الى الرئيس الفلسطيني.

جاءت تصريحان بيني غانتس في كلمة مسجلة في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدا على ثقة بلاده "في قدرة الولايات المتحدة على وقف المشروع النووي الإيراني، من أجل الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي." وتابع "نعزز التعاون العملياتي مع الولايات المتحدة لمواجهة أي اختراق نووي محتمل من جانب إيران"وأشار إلى أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي والوكالات الأمنية في كلا البلدين "تحافظ على اتصالات منتظمة، بل وتعزز التعاون العملياتي ضد إمكانية القرصنة النووية الإيرانية".