الامارات: اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة

قالت الوزارة، وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في توتير، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"

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وكانت الإمارات قد طالبت في وقت سابق اليوم، واشنطن بتعزيز القدرات الدفاعية المضادة للصواريخ والطائرات المسيرة لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، لصد هجمات "أنصار الله" اليمنية، فيما أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهذه الهجمات.

يشار إلى أن الإمارات، تعرضت الشهر الماضي، لـ 3 هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية دربتها الإمارات، كان أولها في 17 يناير/كانون الثاني، قتل 3 أشخاص بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أبوظبي، ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمر صاروخا في هجوم ثالث، وقع الاثنين الماضي.