الامارات: اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر اليوم بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وتابعت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في توتير، أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء"