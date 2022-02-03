وزير خارجية اوكرانيا يكشف عن طلب بلاده مساعدة من إسرائيل

تصريحات الوزير الاوكراني تأتي على خلفية حدوث غزة محتمل لاوكرانيا من قبل روسيا

قال وزير الخارجية الاوكراني ديمترو كوليبا الأربعاء لهيئة البث الرسمية "كان" إن "إسرائيل حليفة وإن أوكرانيا ترغب بالحصول على مساعدة بمجال الدفاع الجوي والسايبر" وأضاف كوليبا أنه في مجال السايبر الدفاعي هناك نقاشات بين البلدين.

وتخشى اوكرانيا ان تقوم روسيا بغزو البلاد عن طريق هجوم سايبر لذلك يرغبون بتحديث حماية أنظمتهم. في مجال الدفاع الجوي أوكرانيا أعربت خلال السنوات الماضية عن اهتمام بشراء منظومة القبة الحديدية. وصرح مسؤول اوكراني لهيئة البث الرسمية "كان" ان "أوكرانيا ترغب أيضا بمساعدة بمجال الدفاع الجوي، وأيضا في مجال أنظمة الردع وفي جميع الأنظمة الدفاعية".

وتعززت في السنوات الأخيرة العلاقة بين إسرائيل وأوكرانيا بشكل كبير، ومن المتوقع أن يزور الرئيس الاوكراني فلاديمير زلنسكي إسرائيل وأن يقوم بافتتاح ممثلية رسمية لبلاده في القدس.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارسال 3000 جندي امريكي الى اوروبا، وبحسب تقارير أمريكية من المتوقع ان يتم وضع 2000 جندي في القواعد العسكرية الامريكية في المانيا، وسيتم توزيع 1000 جندي بين الدول الشركاء في حلف الناتو شرقي أوروبا.

وصرح وزير الخارجية الاوكراني في مؤتمر صحافي الأربعاء بأن "القوات التي وضعتها روسيا غير كافية لغزو" معربا عن رغبة بلاده الاجتماع مع ممثلين عن روسيا في كل وقت.

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