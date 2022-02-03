مقابلة نادرة للرئيس الإسرائيلي الأسبق كاتساف بالفارسية

الرئيس الإسرائيلي الاسبق يجري المقابلة مع وسيلة إعلامية محسوبة على المعارضة الإيرانية

أجرى الرئيس الإسرائيلي الأسبق موشيه كاتساف مقابلة لأول مرة منذ عشر سنوات والتي أجريت بالفارسية، وكان كاتساف قضى حكما بالسجن بعد ادانته بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وبحسب القناة الإسرائيلية (12) فانه في برومو المقابلة التي ستعرض الاحد القادم تم سماع المحاور بابك يتسحاكي يقتبس تصريحات لكاتساف كمن يقول "بأنه يؤمن أنه سيأتي اليوم الذي فيه ستعود العلاقات بين ايران وإسرائيل الى علاقات صداقة".

في مستهل برومو المقابلة، يتم استعراض الرئيس السابق على أنه شخص ولد تحت اسم مستعار في الحي اليهودي بمدينة يزد في ايران، وانتقل وهو بجيل عام للسكن في طهران، وبجيل 5 سنوات هاجر مع عائلته الى إسرائيل. وبعدها يتم اقتباس كاتساف كمن يقول ان دور ومهمة النظام الإيراني تحول الى مدمرا ويهدف الى تدمير السلام في المنطقة.

هذه المقابلة النادرة للرئيس الإسرائيلي السابق أجريت بعد مرور أكثر من عشر سنوات امتنع خلالها عن اجراء مقابلات، وأجريت مع بابك يتسحاكي، المراسل الإسرائيلي للهيئة الإعلامية "ايران انترناشونال" والمعروفة انها معارضة للنظام الإيراني. وتصل هذه الوسيلة الإعلامية الى ملايين الايرانيين، وتنشط من لندن ولديها مكتب في إسرائيل.

ويشار الى أن اسم يتسحاكي تم التطرق له في إسرائيل الشهر الماضي بعد الكشف عن شبكة تجسس إيرانية في اسرائيل، وبحسب بيان الشاباك الذي نشر بعد الكشف بأن اربع اسرائيليات من أصول فارسية تم تشغيلهم بمهمات تجسس لصالح ايران مقابل مبالغ مالية، وذكر ان الاستخبارات الإيرانية رأت بمراسل الهيئة الإعلامية للمعارضة الإيرانية "هدفا" للتجسس عليه.

وذكر البيان ان "يتسحاكي كان هدفا لاشخاص تم تجنيدهم من قبل الاستخبارات الإيرانية في إسرائيل". وذكر ان هذا جزءا من الجهود المتواصلة لإيران لتخويف صحافيين إيرانيين ومنع حرية الصحافة، وبحسب التقارير حاولت الاستخبارات الإيرانية دفع الإسرائيليين للتواصل مع يتسحاكي وبالتالي منعه من العمل.