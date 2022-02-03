الولايات تنفذ أكبر عملية انزال شمال سوريا وتصفها بأنها "مهمة ناجحة"

البنتاغون وصف العملية بأنها "مهمة ناجحة" وذكرت تقارير انها استهدفت قياديا في داعش أو القاعدة

أكد البنتاغون صباح اليوم أن القوات الخاصة أمريكية نفذت الليلة مهمة "ناججة" ضد جهات إرهابية شمال-غرب سوريا، في حين أفادت العربية نقلا عن مصادر محلية عن سقوط 9 قتلى على الأقل في الغارات بينهم 7 أطفال، في حين لم يتطرق بيان البنتاغون الى قتلى، في حين ذكرت تقارير ان العملية هي أكبر عملية انزال نفذتها واشنطن بعد عملية اغتيال البغدادي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان بوقت متأخر من ليلة الأربعاء بأن المهمة التي نفذتها القيادة المركزية الامريكية التي تسيطر على العمليات والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، وذكر في بيانه المقتضب بأن تفاصيل إضافية سيتم تقديمها لاحقا.

وكانت مصادر في المعارضة السورية أفادت الليلة ان التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة نفذ عملية كبيرة شملت انزال قوات من مروحيات على مقربة من الحدود السورية-التركية استمرت ثلاث ساعات، وبحسب التقرير فانه في العملية تم استهداف أحد المنازل في منطقة أطمة شمال-غرب سوريا وجرى تبادل اطلاق نار، قتل خلالها عدة أشخاص.

وبحسب التقديرات فإن العملية استهدفت القاء القبض على مسؤول أو مسؤولين كبار في احدى التنظيمات المسلحة التي تنشط في المنطقة وترتبط مع القاعدة أو داعش ولم يتم بعد الكشف عن هوياتهم، في حين كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين ان العملية استهدفت شخصية كبيرة من تنظيم القاعدة في إدلب.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان لوكالة الانباء الفرنسية ان الحديث يدور عن أوسع عملية منذ اغتيال زعيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في تشرين اول/اكتوبر 2019.