غانتس يزور قاعدة الاسطول الأمريكي الخامس والتي تبعد 200 كلم من شواطئ ايران

وزير الامن الإسرائيلي سيوقع خلال اليوم على مذكرة تفاهم امنية بين إسرائيل والبحرين

وصل وزير الامن الإسرائيلي صباح اليوم خلال زيارته الى البحرين الى قاعدة الاسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للبحرية الامريكية، الحديث عن أحد أكبر القواعد العسكرية الامريكية في الخليج العربي وتقع على مسافة 200 كلم من الشواطئ الايرانية، وزار غانتس القاعدة العسكرية بعد أيام معدودة من انطلاق تدريبات بحرية دولية كبيرة تشارك بها إسرائيل بشكل رمزي.

وقال غانتس في بيان :"انهيت الان زيارة هامة جدا الى الاسطول الخامس برفقة قائد البحرية ديفيد ساعر سلمة وقائد الاسطول الادميرال براد كوبر" وأضاف غانتس" في العام الماضي، بفضل ’اتفاقيات ابراهيم’ وانتقال إسرائيل الى سانتكوم. التعاون بين الجيش الإسرائيلي والاسطول الخامس يتعزز وأيضا بين الأجهزة الامنية، هذه حاجة أمنية استراتيجية من الدرجة الأولى في مواجهة التحديات المتزايدة في الساحة البحرية على وجة الخصوص وفي المنطقة عموما".

وأضاف غانتس "حقيقة أننا يمكننا الهبوط هنا مع طائرات سلاح الجو الاسرائيلي، وزيارة شركائنا مع قائد البحرية الإسرائيلية في الاسطول الخامس، والتحدث بصورة علنية حول المواضيع الدفاعية الأساسية لأمن المنطقة هي امر أساسي هام, إسرائيل ستواصل تقوية العلاقة مع الولايات المتحدة ومع دول المنطقة. نحن على استعداد للمساعدة للانضمام الى عمليات التعاون بهدف التوصل الى الاستقرار، وأيضا حتى يتمكن أصدقائنا من العيش والازدهار بأمان، وأيضا حتى نكون محميين أكثر أمام التحديات المختلفة".

ومن المتوقع ان يوقع غانتس خلال هذا الأيام على مذكرة تفاهم أمنية مع البحرين- الاتفاق الأمني العلني الأول بين إسرائيل والدولة الخليجية، وسيجتمع مع العاهل البحريني، الاتفاق سيعمل على رفع مستوى التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين.