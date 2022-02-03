اردوغان: الرئيس الإسرائيلي سيزور تركيا منتصف شهر اذار

هيئة البث الرسمية "كان" أفادت انه يجري العمل على زيارة لهرتسوغ تستغرق يومين

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر آذار/مارس القادم.وجاءت تصريحات اردوغان بحسب رويترز في حديث لصحافيين قبل مغادرته في زيارة الى اوكرانيا، وأضاف الرئيس التركي على أن "تركيا وإسرائيل تتطلعان لتحسين العلاقات بينهما".

من جانبها أفادت هيئة البث الرسمية "كان" ان احد المواعيد التي يتم دراستها حاليا للاجتماع بين الرئيسين هي منتصف شهر آذار/مارس، وفي هذه المرحلة يتم دراسة الامكانية ان يكون الحديث عن زيارة تستغرق يومين ورفضت الرئاسة الإسرائيلية التعقيب على تقرير "كان".

وأفادت "كان" ان تقارير تركية أفادت خلال الأيام الأخيرة ان نقاشات بدأت لاختيار الشخصية التي ستشغل منصب السفير التركي في إسرائيل.

ولفت التقرير الى تغريدة نشرها مستشار الرئيس الرئيس التركي إبراهيم قالين ذكر خلالها أن في تركيا يتذكرون ضحايا المحرقة الذين قتلوا بيد النظام النازي والمتعاونين معه وانه من واجبهم الأخلاقي المشترك محاربة معاداة السامية. أيضا القائم بأعمال السفارة التركية في إسرائيل شارك أمس في حدث في متحف "ياد فاشيم" لاحياء يوم المحرقة الدولي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعلن الأسبوع الماضي رسميا بأن الرئيس هرتسوغ سيزور تركيا بداية شباط/فبراير وقال "نحن منفتحون للعمل مع الإسرائيليين في كل مجال، بما يشمل قضية الغاز الطبيعي" وبرأيه ، الزيارة هي جزء من تطورات إيجابية وترمز الى بداية مرحلة جديدة بالعلاقات الإسرائيلية-التركية وقال "إمكانية صفحة جديدة بالعلاقات المتوترة".