إسرائيل: اجمالي وفيات كورونا يتجاوز الـ9000 حالة

وسجلت إسرائيل 60,537 إصابة يومية بفيروس كورونا سجلت بعد اجراء اكثر من 240 الف فحص

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم أن اجمالي الوفيات جراء كورونا منذ بداية الازمة تخطى الـ9000 وبلغ الإجمالي 9,013 حالة لقوا حتفهم بسبب مضاعفات المرض منذ بداية الازمة آذار/مارس 2020، جاء ذلك بعد تسجيل 86 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبموجب معطيات وزارة الصحة سجلت 60,537 إصابة يومية بالفيروس، والتي جاءت بعد اجراء 243,720 فحصا كانت نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها 28.56%.

في حين بلغت الإصابات الخطيرة 1,147 من بينهم 274 يرتبطون بأجهزة تنفس ، في حين انخفض مؤشر انتشار العدوى بالفيروس الى 0.9.وأفادت المعطيات ان عدد الإصابات النشطة في إسرائيل ارتفع الى 434,322 اصابة، في حين يرقد 2,733 مريض بالمستشفيات.

وبحسب معطيات وزارة الصحة فان 80,745 إسرائيلي يتواجدون حاليا في الحجر الصحي، وذكرت ان 4,445,084 إسرائيلي تلقى الجرعة الثالثة من التطعيم في حين تلقى 652,887 تلقى الجرعة الرابعة.