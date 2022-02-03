تحقيق صحافي: شبكة إيرانية نشطت لاثارة الفتنة بين اليهود والعرب في إسرائيل

الشبكة الإيرانية نشطت بين اليهود المتدينين والحريديم من ذوي التوجهات اليمينية

افاد تحقيق نشرته اليوم الخميس شبكة BBC بالتعاون مع مشروع البحث الإسرائيلي "فيكريبورتر" (FakeReporter) بأنه يشتبه بقيام شبكة معلومات إيرانية كاذبة بإدارة مجموعات إخبارية في الفيسبوك وفي شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تحت اسم "آدوك"، وهي موجهة الى اليهود المتدينين والحريديم من ذوي التوجهات اليمينية، وذلك في محاولة لاثارة الفرقة ، والتحريض واثارة التوتر مع العرب في إسرائيل.

وبحسب النشر في القناة (13) التي نقلت التحقيق فان هدف التدخل هو ان يؤدي الى "حرب دينية" من خلال مضاعفة "الخوف والكراهية والفوضى". في احدى الحالات، نشرت الشبكة مجددا شريط فيديو يوثق مواجهة بين عضو الكنيست ايتمار بن غفير والذي حمل مسدسا امام حراس عرب، وكتب على الفيديو من فوق "من المؤسف انه لم يطلق منه على رأس أحد الحراس"، من جانبها قامت شبكتي فيسبوك وتويتر باغلاق الصفحات والملفات الشخصية المرتبطة بهم وذلك بعد ان توجه مشروع البحث "فيكريبورتر" اليهم. والشبكة لا زالت نشطة في تلغرام فقط.

وتقول فيسبوك ان الحسابات كانت جزءا من محاولات إيرانية لاقامة شبكة جديدة، بعد ان قامت باغلاق شبكة أخرى في شهر آذار/مارس الماضي، وترى الشركة أن المجموعات التي تتخذ من ايران مقرا لها تواصل محاولاتها ولديها موارد جيدة في محاولة لاستغلال منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

ويعني الاسم "آدوك" هي اختصار للعبارة "اتحاد ديني افتراضي للجمهور المتدين" ، قامت بالنشر مجددا مقالات ومنشورات تؤيد سياسيين من اليمين المتطرف، شجعت مظاهرات وعززت مشاعر مناهضة للحكومة والعرب. احد الصفحات المزيفة التي انشأتها جمع الاف المتابعين.

وقال احيا شاتس المدير العام لـ"فيكريبورترز" :"نرى ان هذه الشبكة أنشئت بعد احداث ’حارس الاسوار’ في أيار الماضي عندما كانت إسرائيل في اضعف مرحلة واجهتها بالعلاقات بين المواطنين العرب واليهود. وقال مصدر امني اسرائيلي ان الملفات الشخصية على الانترنت لديها صفات مشابهة لانشطة إيرانية حدثت في الماضي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شاتس "هذا امر لم نشهده بالماضي، ابتكار قصة خلفية من هذا القبيل، هذا مزيد من المخاوف بأن مثل هذه الشبكات تتحول بصورة متطورة أكثر وأكثر، ان نراها تتواصل مع متطرفين ومجموعات عنيفة من هذا القبيل، هم حاضرون جدا في السياسة الإسرائيلية".

وفي منشور بالفيسبوك لمجموعة "ادوك" ذكر ان نفتالي بينيت "تحت سيطرة كاملة من قبل شريكة بالائتلاف ، النائب منصور عباس، الشبكة بذلت جهودا كثيرا بأن يظهر هذا الامر وكأنه حقيقيا، خلقت صفحة لمخبز وهمي بمدينة للحريديم، وفي حالة أخرى سرقت هوية عبر الانترنت ليهودي من الحريديم في روسيا توفي قبل اربع سنوات".