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اسرائيل:شركة رفائيل تستكمل تجاربها على نظام متطور جدا لطائرات قتالية لدولة غامضة

i24news

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تُظهر صورة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية طائرتان من طراز F-15E عائدتين من تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 23 سبتمبر 2014.
Senior Airman Matthew Bruch (US Air Forces Central Command/AFP/File)تُظهر صورة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية طائرتان من طراز F-15E عائدتين من تنفيذ ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في 23 سبتمبر 2014.

الشركة الإسرائيلية وصفت النظام الجديد بانه سيوفر "قدرات غير مسبوقة" لهذه الدولة

أعلنت شركة رفائيل الأمنية لصناعة الاسلحة رسميا هذا الأسبوع انها استكملت تجاربها في sky shield الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الالكترونية للطائرات من انتاجها والتي نفذتها لعميل اجنبي، دون تحديد للدولة التي ينتمي لها، جاء هذا بحسب النشر في موقع ماكو الإسرائيلي. 

Video poster

وبحسب البيان الصادر عن الشركة فان النظام في مراحل متقدمة من تجارب التحليق على مقاتلة حربية من جيل 4.5، دون إعطاء تفاصيل عن طراز الطائرة، حيث ستوفر قريبا لنفس الزبون "قدرات غير مسبوقة". 

وتظهر في الصورة المرفقة مع البيان محاكاة لمقاتلات من طراز F-15E والتي تحمل تحت بطنها النظام الالكتروني الاسرائيلي، الذي دفع معقبين وأيضا خبراء التخمين بأن الحديث يدور هنا ان الجيش الأمريكي هو الزبون الأجنبي أو دولة من آسيا تستخدم نفس الطراز من الطائرات الحربية.  

Sky-Shield هو نظام قتالي الكتروني محمول جوا يعمل على خداع أنظمة رادارات العدو، بما يشمل الأنظمة التي توجه اسلحة، ويقوم بتشويش صورة الميدان القتالي للعدو.  

"ويسمح النظام بالتهرب وتشويش أنظمة كشف العدو بتغطية 360 درجة، مع نطاق تردد واسع وتكوين مضغوط للتثبيت على الطائرة" وهذا يعني ان النظام يتيح للطائرات القتالية "الاختفاء " من أعين العدو خلال مهمات جمع المعلومات او الهجمات. 

بالإضافة لذلك، النظام يوفر للطائرات التي تحملها او التي تعمل الى جانبها حماية من المنظومات الدفاعية للعدو، من خلال تشويش الاتصالات، القيادة وغيرها. 

 