اسرائيل:شركة رفائيل تستكمل تجاربها على نظام متطور جدا لطائرات قتالية لدولة غامضة

الشركة الإسرائيلية وصفت النظام الجديد بانه سيوفر "قدرات غير مسبوقة" لهذه الدولة

أعلنت شركة رفائيل الأمنية لصناعة الاسلحة رسميا هذا الأسبوع انها استكملت تجاربها في sky shield الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الالكترونية للطائرات من انتاجها والتي نفذتها لعميل اجنبي، دون تحديد للدولة التي ينتمي لها، جاء هذا بحسب النشر في موقع ماكو الإسرائيلي.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة فان النظام في مراحل متقدمة من تجارب التحليق على مقاتلة حربية من جيل 4.5، دون إعطاء تفاصيل عن طراز الطائرة، حيث ستوفر قريبا لنفس الزبون "قدرات غير مسبوقة".

وتظهر في الصورة المرفقة مع البيان محاكاة لمقاتلات من طراز F-15E والتي تحمل تحت بطنها النظام الالكتروني الاسرائيلي، الذي دفع معقبين وأيضا خبراء التخمين بأن الحديث يدور هنا ان الجيش الأمريكي هو الزبون الأجنبي أو دولة من آسيا تستخدم نفس الطراز من الطائرات الحربية.

Sky-Shield هو نظام قتالي الكتروني محمول جوا يعمل على خداع أنظمة رادارات العدو، بما يشمل الأنظمة التي توجه اسلحة، ويقوم بتشويش صورة الميدان القتالي للعدو.

"ويسمح النظام بالتهرب وتشويش أنظمة كشف العدو بتغطية 360 درجة، مع نطاق تردد واسع وتكوين مضغوط للتثبيت على الطائرة" وهذا يعني ان النظام يتيح للطائرات القتالية "الاختفاء " من أعين العدو خلال مهمات جمع المعلومات او الهجمات.

بالإضافة لذلك، النظام يوفر للطائرات التي تحملها او التي تعمل الى جانبها حماية من المنظومات الدفاعية للعدو، من خلال تشويش الاتصالات، القيادة وغيرها.