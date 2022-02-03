الرئيس الأمريكي يعلن "مقتل قائد تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي" في عملية بسوريا

قوات العمليات الخاصة نفذت تحت إدارة القيادة المركزية الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، اليوم الخميس، إن "القوات الأمريكية نجحت في قتل زعيم تنظيم ’داعش’ أبو إبراهيم القرشي، في عملية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا".وأضاف "عادت جميع القوات المشاركة في العملية سالمة".

ومن جهته قال مسؤول أمريكي، الخميس، إن "زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي فجر نفسه خلال عملية الإنزال بسوريا" وأفاد المصدر "في بداية العملية، فجّر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال".

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن قوات العمليات الخاصة نفذت تحت إدارة القيادة المركزية الأمريكية مهمة لمكافحة الإرهاب في شمال غربي سوريا.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون، في بيان، إن "المهمة التي قامت بها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في شمال غربي سوريا نجحت ولا يوجد ضحايا أمريكيون".

وزعيم "داعش" القتيل لم يكن معروفا على نطاق واسع، قبل خلافة أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في أكتوبر/تشرين أول 2019.

ويحمل"القتيل عدة أسماء مستعارة، لكن الأشهر هو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الذي يسعى لترسيخ سلطته من خلال إعادة بناء تنظيم فقد الأرض التي كان يحتلها.والقرشي ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح عام 1976، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية، وانضم إلى صفوف تنظيم "القاعدة"، بعيد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفق ما ذكره مركز "مشروع مكافحة التطرف" البحثي.

وعام 2004، سُجن القرشي في سجن بوكا الأمريكي، الذي كان يعتبر أرضا خصبة للفكر الجهادي، وهناك التقى البغدادي.

وفي أعقاب إطلاق سراحه لأسباب غير معروفة، انضم الرجل إلى زميله في السجن الذي سيطر عام 2010 على الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، قبل تأسيس داعش في العراق والشام.