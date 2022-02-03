بعثة أمنية اسرائيلية في أبوظبي لتقديم المساعدة تلافيًا لهجوم الحوثيين

سعت الإمارات الى الحصول على المساعدة الأمنية من أمريكا وإسرائيل لتحسين قدراتها الدفاعية بوجه الإعتداءات

أجرى وفد أمني إسرائيلي زيارة لأبو ظبي الأسبوع الماضي لإجراء محادثات حول المساعدة الإسرائيلية التي تستطيع اسرائيل تقديمها لدولة الإمارات العربية المتحدة بمجالي المخابرات والدفاع الجوي، على خلفية الهجومات المتكررة التي تنفذها أنصار الله الحوثيون مستهدفة أبو ظبي، وفق ما أعلم مسؤولان إسرائيليان كبيران موقع واللا الإخباري.

وسعت الإمارات الى الحصول على المساعدة الأمنية من الولايات المتحدة وإسرائيل لتحسين قدراتها الدفاعية ضد المزيد من الهجمات في المستقبل لا سيما أن هجمات الحوثيين غير المسبوقة أحدثت صدمة كبيرة لدى القيادات في أبو ظبي. يشار إلى أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تبادلتا علىمدى عقدين من الزمن العلاقات الأمنية والإستخباراتية على نحو سري، ولكن هذه العلاقات خرجت الى النور بعد توقيع اتفاقيات ابراهيم برعاية الولايات المتحدة في أيلول/سبتمير 2020.

وبادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بعد أول هجوم صاروخي للحوثيين على أبو ظبي والذي أدى الى مقتل ثلاثة مدنيين وستة جرحى، الى توجيه رسالة إلى ولي العهد محمد بن زايد أكد فيها أن إسرائيل مستعدة لتقديم العون المخابراتي والأمني لحماية مواطنيها من هجمات مماثلة.