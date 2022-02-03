رئيس الوزراء الإسرائيلي على خلفية تصفية زعيم داعش: "العالم أصبح مكانا أكثر أمنا"

أكد بينيت "علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد ظهر الخميس، في تعقيب على العملية الناجحة التي نفذتها الولايات المتحدة صباح اليوم الخميس قائلاً "أصبح العالم مكانًا أكثر أمانًا الآن بعد أن تمت تصفية زعيم داعش أبو ابراهيم الهاشمي القريشي".

وتابع بينيت: "أهنئ حليفتنا الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الشجعان على إنجاز هذه العملية الجريئة. علينا مواصلة الحرب العالمية التي نخوضها ضد الإرهاب بمنتهى القوة والعزيمة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال في بيان، اليوم الخميس، إن "القوات الأمريكية نجحت في قتل زعيم تنظيم ’داعش’ أبو إبراهيم القرشي، في عملية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا، من أجل حماية الشعب الأمريكي والحلفاء، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا".

وأضاف "عادت جميع القوات المشاركة في العملية سالمة".