إسرائيل والبحرين توقعان اتفاقا أمنيا استراتيجيا "سيساعد في تعزيز التعاون الاستخباراتي والتعاون بين الصناعات الدفاعية"

الاتفاق "سيساعد في تعزيز التعاون الاستخباراتي، وإطار التدريبات، والتعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين"

وقعت إسرائيل والبحرين، اليوم الخميس، اتفاقية أمنية هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين عام 2020 ووقع الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس ونظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وذلك في العاصمة البحرينية المنامة.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلي، في بيان، إن الاتفاق "سيساعد في تعزيز التعاون الاستخباراتي، وإطار التدريبات، والتعاون بين الصناعات الدفاعية في البلدين" وأكد البيان "إن التعاون الاستراتيجي الذي نرتقي به إلى مستوى جديد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية والاجتماع المهم مع الملك هو استمرار لاتفاقات إبراهيم التاريخية وتنمية العلاقات بين دولنا وشعبنا".

وأضاف: "بعد عام واحد فقط من توقيع الاتفاقيات، نحن هنا بالفعل نوقع اتفاقية أمنية مهمة، والتي ستسمح بتعاون قوي وتعزيز أمن كلا البلدين والمنطقة بأسرها".

وأضاف البيان: "بعد عام واحد من التوقيع على اتفاقيات إبراهيم الرائدة، قامت إسرائيل والبحرين بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدفاعية. سيدعم إطار عمل مذكرة التفاهم أي تعاون مستقبلي في مجالات الاستخبارات والتعاون الصناعي وغيرها ".وتابع: "أعرب الوزير جانتس عن توقعه بأن التعاون المستقبلي سيعزز القوات الدفاعية للبلدين ويسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين في مواجهة التهديدات الناشئة في المنطقة، والجماعات الإرهابية التي تواصل تعزيز نفسها تقنياً وعسكرياً".