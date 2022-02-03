الجيش العراقي يعلن "قتل 30 داعشيا بعمليات الثأر لحاوي العظيم" شرق البلاد

استطاعت السلطات الأمنية خلال عمليات اطلقتها ردا على تلك الواقعة "تصفية العديد من عناصر تنظيم داعش

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، عن "مقتل 30 إرهابيا من عناصر تنظيم داعش، خلال العمليات العسكرية التي جاءت ثأراً لضحاياه الجنود في حادثة "حاوي العظيم".

وقال معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، الفريق الركن قيس خلف رحيمة، إنه "تم قتل أكثر من 30 إرهابيا خلال العشرة أيام الأخيرة ثأرا لأرواح الشهداء الأبطال"وأشار رحيمة إلى أن العمليات لا زالت مستمرة لغاية الآن.

وكان تنظيم داعش هاجم، في الـ21 من يناير/كانون الثاني المنصرم، مقرا عسكريا تابعا للجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل 11 جندياً في خرق هو الأعنف منذ شهور.

واستطاعت السلطات الأمنية خلال عمليات اطلقتها ردا على تلك الواقعة "تصفية العديد من عناصر التنظيم بينها مقتل الخلية المسؤولة عن هجوم حاوي العظيم".