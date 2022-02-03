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  • المواطنون العرب في إسرائيل يجمعون أكثر من 6 ملايين دولار للاجئين في سوريا

المواطنون العرب في إسرائيل يجمعون أكثر من 6 ملايين دولار للاجئين في سوريا

i24NEWS

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فتاة سورية تقف بجانب خيمة في مخيم للنازحين بعد تساقط الثلوج ليل 26 كانون الثاني / يناير 2022 في ريف عفرين بمحافظة حلب الشمالية على الحدود مع تركيا.
Rami al-SAYED / AFPفتاة سورية تقف بجانب خيمة في مخيم للنازحين بعد تساقط الثلوج ليل 26 كانون الثاني / يناير 2022 في ريف عفرين بمحافظة حلب الشمالية على الحدود مع تركيا.

"نحن نعمل منذ خمس سنوات في هذه المرحلة، وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التجاوب"

جمع المواطنون العرب في إسرائيل أكثر من 6 ملايين دولار من المساعدات للاجئين الذين يعانون من شتاء قاس في شمال سوريا، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

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وقال مسؤولون من منظمات الإغاثة إنهم فوجئوا بتدفق الدعم لأن العديد المواطنون العرب في إسرائيل يعانون من صعوبات اقتصادية، وقال مدير جمعية القلوب الدافئة، رائد بدر، لصحيفة "هآرتس"، "لقد تفاجأنا، نحن نعمل منذ خمس سنوات في هذه المرحلة، وهذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التجاوب" مشيرا إلى أن"الصور القادمة من سوريا حطمت قلوب الناس الذين جلبوا كل ما في وسعهم من المال، ليس فقط الأشخاص الأثرياء هم الذين تبرعوا، ولكن أيضا من الطبقة الوسطى والضعيفة".

ولجأ حوالي 2.8 مليون شخص إلى معقل المعارضة في شمال غرب سوريا بعد فرارهم من منازلهم خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات ويعيش العديد من النازحين في خيام بدون ملابس دافئة أو تدفئة.

وتعرضت مخيمات اللاجئين مؤخراً للثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المنخفضة، مع وفاة طفلين بسبب البرد في محافظة إدلب، بحسب الأمم المتحدة.

ومن جهتها قالت الأمم المتحدة إن "ما مجموعه 287 مخيما في إدلب وحلب تعرضت للعواصف الشتوية الأخيرة. دمرت الثلوج ما لا يقل عن 935 خيمة وألحقت أضرارا بأكثر من 9500 خيمة أخرى"