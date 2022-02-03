العراق: جهاز المخابرات زود التحالف الدولي بمعلومات دقيقة قادت إلى الوصول إلى مكان زعيم داعش وقتله

نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول الى مكانه

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقيةاللواء يحيى رسول في بيان، اليوم الخميس، إن "عملية قتل الارهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبدالله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جون بايدن، مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن موقع الغارة، وهو أحد المباني، يقع على بعد حوالي 15 ميلًا من قرية باريشا السورية التي قتل فيها البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019.

وقال مسؤولون أمريكيون إن عملية يوم الخميس كانت بمراحل التخطيط خلال الأيام الماضية على الأقل.

وأوضح عدة مسؤولين بالإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن" أن هدف العملية فجر قنبلة، مما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، مستشهدين بتقييم مبكر للعملية.

وسيجري البنتاغون مراجعة لاحقة أكثر شمولا للغارة. لكن قال مسؤول كبير بالإدارة إنه "في بداية العملية، فجر الهدف الإرهابي قنبلة أسفرت عن مقتله وأفراد عائلته، من بينهم نساء وأطفال".

وأضاف المسؤول: "مازلنا نقيم نتائج العملية، وهذا يبدو نفس التكتيك الإرهابي الجبان الذي شهدناه في عملية 2019 التي قضت على البغدادي".