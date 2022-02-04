الصحة الإسرائيليّة: تشخيص 60,537 اصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع في عدد الحالات الخطيرة

عدد حالات الاصابة بالمتحور الجديد BA2 12 يدنو من ثلاثمائة

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية صباح الجمعة، عن رصد 60,537 مصاب جديد بكورونا في ال 24 ساعة الأخيرة وهذا بعد اجراء 211,987 فحص لاكتشاف الوباء.

وبحسب المعطيات هناك ارتفاع بعدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة الى 1147. كما وصل عدد المتوفين بسبب الفيروس 9080 حالة وفاء منذ ظهور الجائحة في البلاد . اما معامل انتقال العدوى فقد انخفض امس الى 0.91.

وبحسب المعطيات ان عدد المرضى بحالة خطيرة ارتفع 1147، من بينهم 274 مصاب يرتبطون بأجهزة تنفس وهناك 2,733 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات وتوصف حالتهم بالمتوسطة والطفيفة.

وكشفت وزارة الصحة خلال نقاش في الكنيست النقاب عن ان عدد حالات الاصابة بالمتحور الجديد BA2 12 يدنو من ثلاثمائة حالة.