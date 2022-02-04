اردوغان: على إسرائيل وتركيا العمل معًا حتى يتمكنوا من إمداد أوروبا بالغاز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل وتركيا العمل معًا حتى يتمكنوا من إمداد أوروبا بالغاز. وأضاف أن محور المحادثات مع الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الذي من المتوقع أن يزور تركيا منتصف الشهر المقبل، سيكون موضوع الغاز والتعاون بين أنقرة والقدس.

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس الخميس ان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر آذار/مارس القادم. وجاءت تصريحات اردوغان بحسب رويترز في حديث لصحافيين قبل مغادرته في زيارة الى اوكرانيا، وأضاف الرئيس التركي على أن "تركيا وإسرائيل تتطلعان لتحسين العلاقات بينهما".

وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأسبوع الماضي "نحن منفتحون للعمل مع الإسرائيليين في كل مجال، بما يشمل قضية الغاز الطبيعي" وبرأيه، الزيارة هي جزء من تطورات إيجابية وترمز الى بداية مرحلة جديدة بالعلاقات الإسرائيلية-التركية وقال "إمكانية صفحة جديدة بالعلاقات المتوترة".