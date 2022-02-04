الإمارات: رفع تعليق سفر المواطنين "المطعمين" إلى 12 دولة أفريقية

ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية،

أعلنت الامارات، اليوم الجمعة،"رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة و الجرعات الداعمة إلى الدول التي تم منع السفر إليها"كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، والكونغو، وجنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي".وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 فبراير/شباط الجاري.

واشار بيان الهيئة العامة للطيران المدني و الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن "القائمة تضمنت "كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، والكونغو، وجنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي".

و أكدت الهيئتان على "ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر"

وحددت السلطات الالماراتية الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي:

أولا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة، ثانيا: المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.