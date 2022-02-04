إسرائيل: تراجع مؤشر الإصابات بكورونا وتسجيل 64429 إصابة جديدة

بداء من الأحد الوشيك يلغى العمل بالشارة الخضراء باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 46.429 إصابة جديدة بكورونا، وهو مؤشد على انخفاض على عدد الاصابات التي رصدت الأربعاء المنصرم ووصل مؤشر التكاثر الوباء عند 0.9 في المئة وبداء من الأحد الوشيك يلغى العمل بالشارة الخضراء باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص مثل الاعراس والحفلات.

وتشير المعطيات الصادرة اليوم عن وزارة الصحة إلى أن 1130 مريضا يعالجون في المستشفيات بحالة خطيرة بينهم 285 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي خلال يوم مضى 67 مريض بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء منذ ظهورها في البلاد 9111 حالة.

وبحسب ما قرره مجلس كابينيت كورونا تلغى بدءا من الأحد الوشيك العمل بالشارة الخضراء باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص مثل الاعراس والحفلات، مع تمديد سريان مفعول الشارة الخضراء لمن لم تمر أربعة اشهر على تلقيهم الجرعة الثانية وللمتعافين الذين لم يمض اربعة اشهر على تعافيهم. اما من تلقى ثلاث او أربع جرعات فان الشارة التي يحملونها تمدد لأجل غير مسمى.

وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الرابعة من التطعيم 660.763 والجرعة الثالثة 4.447.306 والجرعة الثانية 6.102.314 والجرعة الأولى 6.692.488