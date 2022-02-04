تقرير/ إردوغان: "بإمكان تركيا وإسرائيل جلب الغاز إلى أوروبا بشكل مشترك"

الرئيس التركي :"البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات تجري الشهر الوشيك"

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن "بإمكان تركيا وإسرائيل العمل سويا لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا"، وأن "البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات تجري الشهر الوشيك"

جاءت تصريحات إردوغان أثناء رحلة العودة من أوكرانيا مشيرا إلى أن“يمكننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلادنا، وإلى جانب هذا، يمكننا أيضا الانخراط في جهد مشترك لنقله إلى أوروبا”.

ونقلت وسائل إعلام تلفزيونية تركية عن أردوغان قوله “الآن، ستكون هذه القضايا بإذن الله على جدول أعمالنا مع السيد هرتسوغ أثناء زيارته تركيا”. وكان أردوغان في زيارة لأوكرانيا لمناقشة الأزمة القائمة بها.

وكان الرئيس التركي قد تحدث إلأى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، في أول مكالمة من نوعها منذ سنوات.

و"طرد كل من البلدين سفيره من البلد الآخر في 2018 بعد خلاف مرير" وظلت العلاقات متوترة منذ أدانت تركيا سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، بينما دعتها إسرائيل للتخلي عن دعمها لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.