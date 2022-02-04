إسرائيل: الحكومة تصادق على إلغاء الشارة الخضراء بدءا من الاثنين الوشيك

الغاء القيود التي كانت تلزم المطاعم في الاماكن المفتوحة بالحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الطاولات"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، عصر اليوم الجمعة، من خلال استفتاء هاتفي على "الغاء الشارة الخضراء بدءا من الاثنين الوشيك باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص كالأعراس والحفلات والملاهي الليلية".

وقرر مجلس كابنيت كورونا"الغاء القيود التي كانت تلزم المطاعم في الاماكن المفتوحة بالحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الطاولات"

من جهته اعترض وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، على الغاء العمل بالشرة الخضراء، قائلا إنه "يجب تمديد قيود الشارة الخضراء لان إلغائها معناه أنه تم احتواء الوباء".

وكان كابينت كورونا قد قرر إلغاء الشارة الخضراء باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص، وتمديد سريان مفعولها لمن لم تمر أربعة اشهر على تلقيهم الجرعة الثانية وللمتعافين الذين لم يمض اربعة اشهر على تعافيهم اما من تلقى ثلاث او اربع جرعات فان الشارة التي يحملونها تمدد لأجل غير مسمى.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل 46.429 إصابة جديدة بكورونا، وهو مؤشد على انخفاض على عدد الاصابات التي رصدت الأربعاء المنصرم ووصل مؤشر التكاثر الوباء عند 0.9 في المئة