السفير الأمريكي لدى إسرائيل يجتمع مع رئيس هيئة الأركان وناقشا "مواجهة التهديد الإيراني"

"ناقش الجانبان التدريبات المشتركة القادمة ومكافحة التهديد المشترك المتمثل بالنظام الإيراني".

قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، التقى، اليوم الجمعة، مع السفير الأمريكي توم نيدس و"ناقش الجانبان التدريبات المشتركة القادمة ومكافحة التهديد المشترك المتمثل بالنظام الإيراني".

يأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية أمنية أمريكية شمالي سوريا."

ومن جهة بيان الجيش الإسرائيلي:"أعرب رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي عن أسفه لوفاة السيد عمر عبد المجيد أسعد موضحا أن "هذا الحادث يشكل انحرافا خطيرا جدا عن قيم الجيش الإسرائيلي".

وأسعد "78 عاما"، هو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية تم الإعلان عن وفاته بعد وقت قصير من توقيفه من قبل الجيش الإسرائيلي في بلدة جلجليا بالضفة الغربية الشهر المنصرم.

وكان الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد قال الأربعاء المنصرم، في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف وفاة السيد عمر أسعد، وهو مواطن أمريكي وجد ميتا بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني المنصرم بعد أن احتجزه جنود إسرائيليون في الضفة الغربية".وأضاف: "نلاحظ البيان العلني بشأن تقرير التحقيق الذي أجراه قادة الجيش الإسرائيلي في القضية والنتائج الذي توصل إليها، بما في ذلك تحديده أن الحادث قد أظهر زلة واضحة في الحكم الأخلاقي، وفشلا في “حماية قدسية أي حياة بشرية".