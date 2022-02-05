التحالف بقيادة السعودية: يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية مشروعة بصنعاء وعدة محافظات يمنية

"قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم"

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدف مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، مضيفا في بيان أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً (0300) ليوم السبت حتى إشعار آخر باستخدامها، باعتبارها ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق"، حسب وكالة الأنباء واس السعودية.

وأضاف البيان أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم".

يشار إلى أن، التحالف كان قد أعلن عن تنفيذ 32 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.