الرئيس التركي يؤكد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إصابته وإصابة زوجته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه في توتير: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية". مضيفا "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".