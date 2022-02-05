الرئيس التركي يؤكد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

ابع الرئيس التركي في تغريدته "سنواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، و نتطلع إلى دعواتكم".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إصابته وإصابة زوجته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه في توتير: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية". مضيفا "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

https://twitter.com/i/web/status/1489935616997568512 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابع الرئيس التركي في تغريدته "سنواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، و نتطلع إلى دعواتكم".

يشار إلى أن تركيا سجلت أمس الجمعة، 248 حالة وفاة و111 آلاف و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا.