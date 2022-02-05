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الرئيس التركي يؤكد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

i24NEWS

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، مؤيديه خلال مسيرة "مناهضة للكوارث" في اسطنبول في 20 سبتمبر 2015
Ozan Kose (AFP)استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، مؤيديه خلال مسيرة "مناهضة للكوارث" في اسطنبول في 20 سبتمبر 2015

ابع الرئيس التركي في تغريدته "سنواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، و نتطلع إلى دعواتكم".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إصابته وإصابة زوجته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد.

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وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه في توتير: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية". مضيفا  "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم إبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

https://twitter.com/i/web/status/1489935616997568512 ...

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وتابع الرئيس التركي في تغريدته "سنواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، و نتطلع إلى دعواتكم".

يشار إلى أن تركيا سجلت أمس الجمعة، 248 حالة وفاة و111 آلاف و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا.