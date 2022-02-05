إطلاق نار على عناصر تابعة لحرس الحدود الاسرائيلي دون وقوع إصابات في منطقة جنين

الشرطة: "تم استدعاء قوات أمنية إضافية من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة"

أطلق مسلحون ظهر اليوم السبت، النار على عناصر حرس الحدود في منطقة جنين وردّ العناصر بإطلاق النار ولم تقع إصابات.

وبحسب موقع "يديعوت احرونوت" العبريّ" قالت الشرطة الاسرائيليةّ في بيان لها إنه "تم استدعاء قوات أمنية إضافية من حرس الحدود والجيش الإسرائيلي إلى المنطقة لإجراء عمليات بحث عن الإرهابيين، وان نشاطات الجيش ستستمر في المنطقة".

وأفادت شرطة حرس الحدود "أن الإرهابيين أطلقوا النار على المقاتلين من مركبة رباعية الدفع، ونتيجة لإطلاق النار من قبلهم أصيبت مركبتان كانتا تقومان بأعمال أمنية اعتيادية، وبعد تبادل إطلاق النار بدأت القوات الأمنية بالبحث عن الإرهابيين".

كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القوات تقوم الآن بمسح المنطقة، في محاولة للقبض على المشتبه بهم في إطلاق النار.