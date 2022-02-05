رقم قياسي في اسرائيل: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في حالة خطيرة الى 1213

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم السبت عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في حالة خطيرة الى 1213 مريضًا منهم 370 في حالة حرجة، وهو رقم قياسي في اسرائيل منذ تفشي الوباء.

الرقم القياسي السابق، 1193، تم تسجيله في 17 يناير\كانون ثاني من العام الماضي. ويذكر أنه في بداية الشهر الماضي، كان عدد المرضى المصابين وحالتهم خطيرة 101فقط.

وبحسب معطيات الوزارة هناك 274 مصابًا يرتبطون بأجهزة التنفس الاصطناعي وهناك 2,805 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات وتوصف حالتهم بالمتوسطة والطفيفة.

وفي ال24 ساعة الأخيرة تم تشخيص 37,977 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء نحو 167,507 فحص لاكتشاف الوباء.

جدير بالذكر أن 661,242 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا و 4,447,523 والجرعة الثانية 6,102,661 والجرعة الأولى 6,692,569، وحتى الآن، توفي 9135 حالة جراء الوباء في إسرائيل منذ بداية الوباء.