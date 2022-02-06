فالإمارات تقيم شبكة علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وسط ارتباطها في آن واحد بالتحالف الغربي الذي تقوده أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الليلة (السبت) أنه في أعقاب الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي شنها الحوثيون مؤخرًا على الإمارات العربية المتحدة، تتدارس أبو ظبي مع القيادات الأمنية في إسرائيل تحرير صفقات لبيع أنظمة دفاع جوي متطورة، وفق النشر في واينت.

ويستبعد المسؤولون إمداد أبوظبي بما وصفه التقرير بأنه "أبرز" أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في إشارة الى اللقبة الحديدية التي تعترض الصواريخ بنجاعة مثلى، لكن في المقابل يمكن بيعها أنظمة رادار.

وتمثل هذه المحادثات مصدر قلق بالنسبة للجارة الإيرانية وفقًا للتقرير. وفي الوقت نفسه، رفضت كل من إسرائيل والإمارات تأكيد صحة النشر في وول ستريت جورنال.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال في التقرير أنه على الرغم من أن أبو ظبي أظهرت اهتمامها منذ فترة طويلة باقتناء الأنظمة الإسرائيلية، إلا أنها تخشى القيام بذلك بشكل علني وصريح، خشية أن يسبب ذلك الإزعاج لطهران. فالإمارات تقيم شبكة علاقات اقتصادية واسعة مع إيران، وسط ارتباطها في آن واحد بالتحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد طهران.

ويُذكر أن التهديد الإيراني، بحسب واينت، هو الذي دفع الإمارات في البداية إلى توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وشمل أيضًا صفقة جانبية مع الولايات المتحدة، وافقت فيها واشنطن على بيع طائرات F-35 إلى أبو ظبي، على الرغم من ظهور بعض الصعوبات خلال عملية التفاوض. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تم توقيع صفقة بين شركات في إسرائيل والإمارات لتطوير طائرات بدون طيار للتعامل مع التهديدات البحرية، خصوصاً على خلفية الهجمات ضد الناقلات والسفن الأخرى المنسوبة إلى إيران في السنوات الأخيرة.