واشنطن تعلق العقوبات على برنامج إيران النووي المدني

تسمح الأوامر الجديدة للدول والشركات الأجنبية بالتعاون في مشاريع مدنية من بينها محطة بوشهر للطاقة النووية

وقع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن على قرارات تقضي بتعليق جزء من العقوبات التي تتعلق بالمجالات المدنية في إطار البرنامج النووي الإيراني. ويلغي هذا القرار قراراً سابقًا للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن هذه القضية، على ما أفاد موقع "إسرائيل ديفنس".

واعتبرت الخطوة من المنظور الأمريكي عاملاً محفزًا لطهران نحو الالتزام مجدداً بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية الأسبوع، تعليق بعض العقوبات المدنية المفروضة على إيران على أمل "إنقاذ الاتفاق النووي الذي دخل فيينا في مرحلة حرجة"، حيث من المتوقع أن تستأنف محادثات فيينا هذا الأسبوع، بحسب الموقع.

وأوضحت الإدارة أن التعليق يهدف إلى إعادة طهران إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وعلى المدى القصير، سيستثني التعليق من العقوبات الأمريكية الدول والشركات العاملة بالتزامن مع البرنامج النووي المدني.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "لن نفرض عقوبات على إيران حتى تعود إلى الاتفاق النووي". وتسمح الأوامر الجديدة التي نشرتها الأسوشييتد برس للدول والشركات الأجنبية بالتعاون في مشاريع مدنية في محطة بوشهر للطاقة النووية ومحطة اراك للمياه الثقيلة، ومفاعل الأبحاث النووية الإيراني.