لأول مرة: زيارة تاريخية لنواب إماراتيين الى الكنيست الإسرائيلي

يعرف الدكتور علي النعيمي بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل ونشاطه لتعزيز التسامح والاعتدال

يشهد الكنيست الإسرائيلي غدًا الإثنين أول زيارة تاريخية له من قبل نواب من الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يحضر رئيس لجنة الدفاع والداخلية والأمن الإماراتي الدكتور علي النعيمي على رأس وفد من أعضاء البرلمان.

وبحسب الأجندة الموضوعة، سيلتقي كل من الدكتور النعيمي والسفير لدى الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة ونواب إماراتيون آخرون يوم الاثنين مع رئيس الكنيست، عضو الكنيست ميكي ليفي في مكتبه، ولاحقًا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست رام بن باراك وأعضاء اللجنة، وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الدولية برئاسة عضو الكنيست ميراف بن آري وعضو الكنيست إيلي كوهين ورؤساء لوبي اتفاقيات إبراهيم عضوي الكنيست روث فاسرمان لاندا وأوفير أكونيس.

وعلق رئيس الكنيست، عضو الكنيست ميكي ليفي، استشرافاً للزيارة المتوقعة بالقول: "إننا نرحب بزيارة إخواننا أبناء إبراهيم بأذرع مفتوحة. هذه الزيارة إلى القدس، المدينة المقدسة عند اليهودية والإسلام، هي تعبير عن السلام والأخوة بين الشعبين، ودليل مقنع على أنه يمكننا العيش بسلام، في الشرق الأوسط. وأملي أن تكون هذه الزيارة بمثابة السنونو الأولى التي تبشر بتوسيع اتفاقيات إبراهيم نحو دول أخرى، وكذلك التعاون البرلماني الدولي مع دول أخرى".

ويعرف النعيمي بمواقفه الإيجابية حيال إسرائيل ونشاطه لتعزيز التسامح والاعتدال. ويعمل بالإضافة إلى ذلك، على تعزيز التعاون بين البرلمان الإماراتي والكنيست.