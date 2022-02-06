تركيا: انقطاع التيار الكهربائي لليوم الثالث على التوالي بسبب عاصفة ثلجية

الثلوج الكثيفة تسببت في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية، في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما

أعلنت السلطات التركية أن البلاد تعرضت لعاصفة ثلجية قوية تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من المنازل، على ما نقل موقع المستقبل.

ونقل تقرير لرويترز تصريحًا عن وزير الكهرباء التركي فاتح دنماز أن "ما يقرب من عشرين ألف منزل في إقليم اسبرطة وسط تركيا يعيش أهلها في حالة من الظلام منذ ثلاثة أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي عنهم".

وأكد الوزير أن العمل جار على إعادة الكهرباء في المناطق المتضررة جراء العاصفة.

وأفيد أن "الثلوج الكثيفة تسببت في أضرار جسيمة ببنية الطاقة التحتية، في البداية انقطعت الكهرباء عن 113236 مستخدما في الإقليم، والوحدات تعمل في الميدان لإعادة الكهرباء للمستخدمين الباقين وهم 20 ألفا".