الحكومة الاسرائيلية تصادق على دفع"مشروع قانون المواطنة" للتصويت عليه في الكنيست

سيعرض القانون بعد موافقة الحكومة الى الكنيست للمصادقة النهائية

صوتت الحكومة الاسرائيلية اليوم الأحد، على إلغاء الاعتراضات ضد مشروع قانون المواطنة/لم شمل العائلات وصادقت عليه، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع سيُعرَض القانون على الكنيست، جاء هذا بحسب ما نشر موقع "واللاه"الاسرائيليّ.

القانون الذي افترحته وزيرة الداخلية ايليت شاكيد، والذي يحظر لم شمل عائلات لفلسطينيين من الضفة وغزة متزوجين من مواطنين عرب في اسرائيل، اثار الجدل بين أعضاء الائتلاف، وخاصة حزبيّ ميرتس والقائمة العربية الموحدة اللذان يعارضانه بشدة، "على أساس أن القانون عنصري وبسبب انسحاب شاكيد من الاتفاقات السابقة المتعلقة بلم شمل الأسر التي تعهدت بها في تموز/يوليو الماضي".

في نهاية النقاش بين الوزراء، قررت الحكومة دعم قانون شاكيد في القراءة الأولى كجزء من اقتراح حل وسط صاغه رئيس الوزراء البديل يائير لابيد، والذي بموجبه سيتم تعزيز القانون وفقًا لاتفاقيات بين شاكيد وميرتس.

في حزب ميرتس لم يقبلوا الاقتراح وصوتوا ضد قانون شاكيد في جلسة الحكومة كما ان الحزب يهدد بالتصويت ضد القانون في الكنيست، على الرغم من أنهم جزء من الائتلاف وملزمون بالمصادقة على اقتراح كل قانون حكومي صادر عنه.

يعتزم التحالف التصويت على قانون المواطنة في القراءة الأولى والقراءة الأولية يوم الأربعاء المقبل. وبحسب مصادر في الائتلاف الحكومي، سيتم التصويت على اقتراح قانون الوزيرة شاكيد بشكل جماعي، وحتى التصويت، سيحاولون الوصول إلى اتفاقيات مع ميرتس والقائمة العربية الموحدة، وستستمر المحادثات معهم قبل بداية التشريعات في الكنيست الأسبوع الجاري.