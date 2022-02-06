وزير الامن الاسرائيلي يوقع على أمر حجز على 3 شركات لبنانية تتعاون مع حزب الله

وزارة الامن قالت ان الشركات تزود حزب الله مواد خام لمشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله

وقع وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس على أمر حجز على ثلاث شركات لبنانية "توفر مواد خام لمشروع صواريخ دقيقة لحزب الله" ، الاعلان بحسب البيان الصادر عن وزارة الامن الاسرائيلية اليوم سيتيح ادراج الشركات اللبنانية الى القائمة السوداء في الأنظمة المالية العالمية بهدف فرض صعوبات على أنشطتها.

وجاء الاعلان بعد عملية مشتركة لقسم الاستخبارات العسكرية والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الامن ، وبحسب البيان فان الشركات الثلاثة تجري علاقات تجارية متواصلة مع منظمة حزب الله وتزودها بمعدات تستخدم بمشروع الصواريخ الدقيقة.

وبحسب البيان الصادر فان هذا الامر يأتي في اطار تعليمات وزير الامن الاسرائيلي بمضاعفة الضغوطات الاقتصادية على مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله، ويأتي في أعقاب قرار آخر صدر في آب/اغسطس الماضي ضد شركة شبيهة.والشركات التي صدر بحقها القرار هي "طفيلي"، و"المبيض"و"بركات"، وهي شركات تتاجر في الألات ، الزيوت وأنظمة التهوئة.

وصرح غانتس :"حزب الله يعرض مواطني لبنان ودولة لبنان للخطر وخلق الفوضى. حزب الله بدعم من ايران يلحق الضرر باستقرار لبنان- سنواصل عرض المساعدات الانسانية للمواطنين اللبنانيين، وفي المقابل سنوقف المحاولات لإدخال وسائل قتالية متطورة تعرض حياة المواطنين للخطر، بالتشديد على مشروع قانون الصواريخ الايرانية الدقيقة الذي ينشط من قلب لبنان".