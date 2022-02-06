بينيت: الاتفاق النووي مع إيران سيلحق ضررًا، سنحافظ على حرية التصرف معه أو بدونه

بينيت: "ستحافظ إسرائيل على حرية التصرف، على أي حال، مع أو بدون اتفاق"

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، ان الخطوط العريضة المقترحة في الاتفاق بين القوى العالمية وإيران ستضر بالتعامل مع البرنامج النووي.

وقال بينيت أنه "في هذه الأيام نقوم بسد الفجوات وبناء قوة عسكرية لإسرائيل لسنوات وحتى لعقود قادمة، وستحافظ إسرائيل على حرية التصرف، على أي حال، مع أو بدون اتفاق" بحسب ما نشر موقع "هآرتس" الاسرائيلي.

وفي حديثه في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، قال بينيت ان إيران كانت وما زالت "محور التهديدات لدولة إسرائيل" وأوضح أن إسرائيل تعارض الاتفاق معها.

واضاف: "موقفنا معروف وواضح، الاتفاق مع إيران بشروط سيضر بالتعامل مع البرنامج النووي. ومخطئ من يعتقد أن الاتفاقية ستزيد من الاستقرار لأنها ستؤخر التخصيب مؤقتا، وعليه جميع الدول في المنطقة ستدفع ثمنًا باهظًا وغير متناسب مقابل ذلك ".

وقال بينيت: "في الأسابيع الأخيرة، وبالتحديد أثناء المفاوضات، صعّدت إيران من عدوانها ومن ترهيب المنطقة، كما رأى الجميع. هكذا تجري مفاوضات بالطريقة الإيرانية، وأضاف:"كل مستثمر عاقل يفهم أن الاستثمار في النظام الايراني وفي الاقتصاد الايراني ليس استثمارا حكيما وليس طويل المدى او حتى متوسط المدى ".