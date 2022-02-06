الحكومة الاسرائيلية تخصص 155 مليون شاقل لمكافحة الكوارث البيئية

الخطة تشمل اقامة مناطق عازله كلفتها 65 مليون شاقل وتهدف لتقليل حجم الخسائر الناتجة عن الحرائق

صادقت الحكومة الاسرائيلية اليوم على خطة قومية لمكافحة الكوارث البيئية والحرائق في الغابات والأحراش ستكلف 155مليون شاقل والتي ستشمل إقامة مناطق عازلة. وتشمل الخطة ايضا بحسب البيان الصادر عن الحكومة، مشاركة سلاح الجو الاسرائيلي في الجهود لاخماد الحرائق الضخمة ، وسيتم اعداد خطة متعددة السنوات لتعامل جهاز الإطفاء مع التحديات المستقبلية وأزمة المناخ.

خدمة الانقاذ والاطفاء حددت لأعضاء الحكومة التحديات التي يواجهها الجهاز خلال العشر سنوات القادمة بما يشمل اطالة موسم الحرائق، زيادة ايام الحر المتطرفة، تطورات البناء الحضرية مثل الابنية المرتفعة والابنية تحت الأرض، زيادة الحرائق كأعمال ارهاب، أعمال شغب وحروب مثل العملية العسكرية الاخيرة’حارس الأسوار’، كما تطرقوا الى الاحتياجات والوسائل واستعدادات جهاز الاطفاء والانقاذ الى تحديات مستقبلية تلزم استكمال فجوات لوجود 1,136 عنصر اطفاء، بناء عشرات محطات الاطفاء الجديدة، شراء مئة مركبة اطفاء جديدة وتحسين ثقافة أمن الحرائق.

وصادقت الحكومة في اطار الخطة الوطنية على اقامة وصيانة الأماكن العازلة، والتي سيخصص لها من عام 2022 حتى 2026 ميزانية خاصة بلغت 65 مليون شاقل وسيتم تمويلها من ميزانية وزارة الامن الداخلي، وزارة الداخلية ، وزارة الزراعة، وزراعة حماية البيئة وصندوق المناطق المفتوحة. الخطة ستساهم في تقليص حجم الخسائر البشرية والممتلكات مثل التي وقعت في حرائق ضخمة واجهتها اسرائيل خلال السنوات الماضية.