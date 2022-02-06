الرئيس الاسرائيلي يهاتف اردوغان:"تحدثا عن امكانية الاجتماع قريبا"

اجريت المكالمة بين الجانبين على خلفية الاطمئنان على اردوغان بعد اصابته بفيروس كورونا

أجرى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الليلة مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تحدث خلالها عن امكانية إجراء لقاء رسمي معه قريبا، المحادثة التي تم تأكيد اجرائها بصورة استثنائية من خلال بيان صادر عن الرئاسة الاسرائيلية جرت على خلفية الاطمئنان على صحة الرئيس اردوغان بعد اصابته بفيروس كورونا وأعرب هرتسوغ عن تمنياته له بالشفاء العاجل.

وذكر البيان الصادر عن الرئاسة الاسرائيلية "رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنى له الصحة والعافية بعد اصابته بكورونا". وتابع البيان "الرئيس التركي شكر الرئيس على اهتمامه بصحته، خلال محادثتهم تكلم الاثنان حول الامكانية بأن يجتمعوا قريبا".

واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس الماضي ان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ سيزور تركيا منتصف شهر آذار/مارس القادم.وجاءت تصريحات اردوغان بحسب رويترز في حديث لصحافيين قبل مغادرته في زيارة الى اوكرانيا، وأضاف الرئيس التركي على أن "تركيا وإسرائيل تتطلعان لتحسين العلاقات بينهما".

وقالت هيئة البث الرسمية "كان" بنفس اليوم ان الجهود تجري لتجهيز زيارة لهرتسوغ منتصف شهر آذار/مارس القادم تستغرق يومين.