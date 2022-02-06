كورونا\اسرائيل: تشخيص 33,387 اصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية

1254 مريضا في حالة حرجة، وبين الحالات الخطيرة يخضع 288 مريضا لتنفس اصطناعي

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم، الأحد، ان هناك 33,387 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1254.

ويرقد في المستشفيات 2,813 مريضا بكورونا، وبين الحالات الخطيرة يخضع 288 مريضا لتنفس اصطناعي، فيما يرقد 337بحالة متوسطة. وبلغت حصيلة الوفيات 9,175 منذ بداية الجائحة.

ويوجد حاليا 381,839 إصابة مؤكدة بكورونا، بينها 371,755 إصابة طفيفة. وبلغ عدد الذين أصيبوا بكورونا منذ بداية الجائحة3,192,017.

والى جانب استمرار ارتفاع عدد مرضى الكورونا بحالة خطيرة أقرت الحكومة الاسرائيلية إلغاء الشارة البنفسجية الخاصة بالمجمعات التجارية بدءا من ليلة الأربعاء القادمة. كما سيتم الغاء الشارة الخضراء بدءًا من منتصف هذه الليلة باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص كالأعراس والحفلات.