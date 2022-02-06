تقرير/بعد هروبه من الحراس، مسؤول بالشاباك يصل بيت لابيد "لتوضيح الاجراءات المتبعة"

وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد هرب من حراسه وتوجه للكنيست للتصويت

افادت هيئة البث الرسمية "كان" بأن مسؤولا في جهاز الشاباك الاسرائيلي وصل الى منزل وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد بهدف توضيح وتحديد الاجراءات الامنية المتبعة، وذلك بعد أن "هرب" من الحراس نهاية الشهر الماضي بهدف الوصول للتصويت في الكنيست، وصرح مسؤولون في الشاباك لـ"كان" أن لابيد يواصل "تجاهل" التعليمات ايضا بعد المحادثة.

وكان لابيد والذي يتمتع بحراسة أمنية مشددة بسبب كونه رمزا للسلط ورئيس الحكومة البديل، نجح بحسب كان" من "الهرب" من الحراس والسفر لوحده من تل أبيب الى القدس والتصويت في الكنيست. الحديث يدور عن تصويت ليلي في 29 كانون اول/ديسمبر الماضي، حيث تم استدعاء لابيد للهيئة العامة باللحظة الاخيرة- الحراس طلبوا منه الانتظار عدة دقائق حتى يجهزوا انفسهم ويتمكنوا من مرافقته

وزير الخارجية لم ينتظر الحراس وقال انه "في عجله من أمره للتصويت". الحراس التقوا به ورافقوه فقط في الكنيست. وقال مسؤول مطلع على التفاصيل لـ"كان" بأن لابيد يعمل بطريقة تلحق الضرر بالحراس وبالحراسة عليه، وهذه ليست المرة الاولى التي يهرب بها لا بيد من حراسه، حيث انه عندما كان رئيسا للمعارضة وجهت له ادعاءات مشابهة