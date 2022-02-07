إسرائيل: تخفيف القيود المفروضة على الشارة الخضراء يدخل حيز التنفيذ اليوم

تخفيف القيود"باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص كالأعراس والحفلات والملاهي الليلية"

دخل تخفيف الإجراءات المرتبطة بالشارة الخضراء (جواز السفر الأخضر) في إسرائيل، حيز التنفيذ منتصف الليلة المنصرمة، كجزء من تخفيف إضافي للقيود في مكافحة وباء كورونا بعد تسجيل انخفاض تفشي المتحور أوميكرون، ولن يحتاج الإسرائيليون بعد الآن إلى تقديم الشارة عند مداخل المطاعم ودور السينما والصالات الرياضية والفنادق.

ومع ذلك، لا يزال يتعين تقديمها عند مدخل المواقع التي يكون فيها خطر الإصابة أعلى، مثل قاعات الأداء ونوادي الرقص، في الوقت نفسه، لن تقتصر التجمعات على عدد محدد من الأشخاص، كما تتم إزالة المقاييس في المتاجر وفرض المساحة بين الأشخاص إلى غاية حتى 1 مارس/آذار الوشيك.

أوضح المدير العام لوزارة الصحة، ناحمان آش، في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "أوميكرون يصيب أيضًا الأشخاص الذين تم تطعيمهم" مشيرا إلى أن "جواز السفر الأخضر فقد جاذبيته في معظم الأماكن وقررنا تقليل استخدامه فقط في الأماكن عالية الخطورة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت، الجمعة المنصرم، من خلال استفتاء هاتفي على "الغاء الشارة الخضراء بدءا من الاثنين الوشيك باستثناء المناسبات التي يشارك فيها العديد من الاشخاص كالأعراس والحفلات والملاهي الليلية".

وقرر مجلس كابنيت كورونا"الغاء القيود التي كانت تلزم المطاعم في الاماكن المفتوحة بالحفاظ على مسافة متر ونصف المتر بين الطاولات"