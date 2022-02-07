الرئيس الفلسطيني : المحادثات مع الإسرائيليين تخدم مصالح شعبنا لكنها ليست بديلا عن عملية السلام

أضاف عباس، "لن يكون هذا بديلا عن مطالبنا بحل سياسي وفق القانون الدولي ".

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأحد، أن "الاجتماعات الأخيرة بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين تخدم المصالح الفلسطينية ولكنها ليست بديلا عن عملية السلام"

وأضاف عباس ضمن كلمة ألقاها عباس في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، "لن يكون هذا بديلا عن مطالبنا بحل سياسي وفق القانون الدولي ". مؤكدا "نجري اتصالات مع وزراء ومسؤولين إسرائيليين ... لحل القضايا التي تخدم مصالح شعبنا". حسب موقع تايم أوف إسرائيل.

وتعهد عباس بأنه سيتعامل بجدية مع الدعوات لإصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا "نود التأكيد على أننا نعلق أهمية كبيرة على عملية الإصلاح الشامل ونأخذها على محمل الجد".

وجدد عباس الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام، مع ضرورة عقد اجتماع الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وروسيا) على مستوى الوزراء.

وكانت هناك سلسلة من الاجتماعات بين كبار الوزراء الإسرائيليين وقادة السلطة الفلسطينية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة العام الماضي، وأبرزها وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الذي استضاف عباس في منزله. وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الزعيم الفلسطيني محادثات مع مسؤول إسرائيلي كبير في إسرائيل منذ عام 2010.

وقالت إسرائيل إن الاجتماعات ركزت على التنسيق الأمني والجهود المبذولة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. بينما أصر الفلسطينيون أيضًا على أن المحادثات تناولت "خلق أفق سياسي".

يشار إلى أن الدورة الـ31 للمجلس المركزي، افتُتحت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية أمس الأحد، وتستمر يومين تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".