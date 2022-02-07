إسرائيل: تشكيل لجنة حكومية ستحقق في انتهاكات الشرطة الإسرائيلية لاستخدامها برامج التجسس

لجنة التحقيق سيرأسها قاض متقاعد وأن التحقيق سيكون شاملا عبر جميع أجهزة إنفاذ القانون وحتى المستويات العليا

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عمر بارليف، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ستحقق في انتهاكات الشرطة الإسرائيلية وتجسست على المواطنين باستخدام برامج التجسس وخصوصا في السنوات المنصرمة" وقال بارليف إن لجنة التحقيق سيرأسها قاض متقاعد وأن التحقيق سيكون شاملا عبر جميع أجهزة إنفاذ القانون وحتى المستويات العليا للسلطة".

وتتهم الشرطة الإسرائيلية باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية لاختراق هواتف الشخصيات العامة، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو أفنير والصحفيين.

وقال بارليف: "من الأدلة التي ظهرت، يبدو أن الإخفاقات، إن وجدت، كانت في عهد المفوضين السابقين، ووزراء الأمن الداخلي السابقين، وفي ظل الحكومات السابقة" وأشار عمر بارليف إلى أن "الشرطة تحت مسؤوليتي وسلطتي وسأحرص على أنه إذا حدث انتهاك للديمقراطية في السنوات السابقة، فسوف أستنكره ولن أتركه يحدث".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، قد اعترفت الاسبوع المنصرم لأول مرة بأنه بعد تحقيقات أجرتها بالموضوع "اكتشفت نتائج إضافية تغير بنواحي معينة وضع الأمور". وبحسب الشرطة، فان "النتائج تم تسليمها الى المستشار القضائي المنتهية ولايته افيحاي ماندلبيت".

وقالت الشرطة في بيان "على ضوء تشكيل فريق تحقيق خاص برئاسة نائب المستشار القضائي للحكومة، أمر المستشار القضائي اتخاذ خطوات فورية بهدف منع إمكانية تجاوز للسلطة، وشرطة إسرائيل ستعمل بموجب ذلك".

وأضاف بيان الشرطة :"رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات، برأي قائد الشرطة، سيصدر أوامره لكافة عناصر الشرطة بالتعاون بشكل كامل مع عمل طاقم التحقيق، والانصياع الى اوامرة، وتقديم الإجابات على الأسئلة وتسليم كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، والسماح بالوصول الى أنظمة المعلومات وتوفير المعلومات التقنية حول الوسائل المتاحة لشرطة إسرائيل بما في ذلك المعلومات التي في حوزة اطراف ثالثة"