الخارجية الإيرانية: رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات

أكد خطيب زادة على أنه "من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا التي ستستأنف غدا الثلاثاء".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، صباح اليوم الإثنين، إن "رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية" وأكد على أنه "من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات النووية في فيينا التي ستستأنف غدا الثلاثاء".

وفي السياق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الإثنين، في تغريدة على "تويتر"، أنه "تعينت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات بعناية"، مضيفاً أن "الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى سيؤثر على اقتصاد البلاد ولا يمكن أن يكون أساساً لاتفاق جيد".

ودعا المتحدث الإيراني الطرفين الأميركي والأوروبي إلى تخطي "التقاعس وعدم الالتزام بالتعهدات"، قائلاً إن بلاده "تنتظر أن يغير الأميركيون سلوكهم". وأضاف أن "إيران تسعى إلى اتفاق جيد وجدير بالثقة، وعلى السلطات الأميركية دفع ثمن الانسحاب من الاتفاق النووي وانتهاك القرار 2231 لمجلس الأمن".

وعن موعد عقد الجولة الخامسة من الحوارات الإيرانية السعودية في ظل اتصالات عراقية مكثفة هذه الأيام مع المسؤولين في البلدين، قال خطيب زادة إن طهران ترحب بالجهود العراقية، معلناً أنها "مستعدة لمواصلة الحوارات واستمرارها أصبح مرتبطاً بقرار الرياض".

من جهته قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، الاثنين، إنه سيعود قريبا إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مصرا على أن إحياءه ما زال ممكنا فيما اشترطت طهران رفع العقوبات الأميركية لتقدم أي محادثات في فيينا.

وكانت أطراف مفاوضات فيينا قد اتفقت، قبل أكثر من أسبوع، على وقف الجولة الثامنة من المفاوضات لأسبوع اعتباراً من السبت في الأسبوع الماضي، وتوجُّه الوفود إلى بلدانها للعودة بعد ذلك بقرارات سياسية لحل القضايا العالقة، بغية التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.