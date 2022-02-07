البنك الدولي يقدم منحة جديدة تفوق 3 ونصف مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في مكافحة تفشي كورونا

تركز المنحة الجديدة على شراء الإمدادات والمعدات التي يمكن استخدامها لتعزيز المرونة في مواجهة الأوبئة

أكد البنك الدولي، أمس الأحد، أنه تم تخصيص منحة إضافية بقيمة 3.75 مليون دولار أمريكي للضفة الغربية وقطاع غزة للاستجابة الطارئة لوباء كورونا، مع ضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية والمساهمة في القدرة على الصمود على المدى الطويل.

وتركز المنحة الجديدة على شراء الإمدادات والمعدات التي يمكن استخدامها لتعزيز المرونة في مواجهة الأوبئة والصدمات الصحية في المستقبل. وتشمل هذه الأدوية لعلاج حالات الطوارئ الصحية والحالات المزمنة وكذلك الأجهزة والمعدات الطبية الطارئة بما في ذلك أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية وعربات الطوارئ وأسرة المرضى وبنوك الدم المتنقلة وآلات الموجات فوق الصوتية والمولدات الكهربائية والمزيد.

كما ستسعى العملية أيضًا إلى تقليل القيود المفروضة للوصول إلى الرعاية الصحية التي تعاني منها المجتمعات الريفية والمهمشة، حيث ستضمن العيادات المتنقلة التي يتم تمويلها من خلال التمويل الإضافي الوصول العادل إلى رعاية جيدة للسكان.

وقال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، إن "التمويل الإضافي سيدعم المشروع الأصلي من خلال توفير استجابة فورية لوباء كورونا"، مضيفا أنه "لا يزال فيروس كورونا يشكل خطرا كبيرا للإصابة بالأمراض والوفيات، بالإضافة إلى عبء على أنظمة الرعاية الصحية". مشيرا أنه "نظرا لانخفاض قدرة الاختبار في الأراضي الفلسطينية، فإن عدد حالات المصابة بكورونا أقل من الواقع، ومع ذلك، لا تزال أعداد الإصابات الجديدة المبلغ عنها يوميًا تصل إلى مستويات عالية جديدة"

وتابع البنك الدولي أنه سيواصل تعزيز القدرة على الصمود والتأهب للأوبئة في النظام الصحي من خلال المشاركة الفنية والتشغيلية مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين في هذا القطاع.

يشار إلى أن التبرع سيتم بالمنحة من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية (HEPR) الذي يديره البنك، والتي تعتبر آلية مرنة للتمويل السريع لدعم البلدان والأقاليم لتحسين قدراتها على الاستعداد للأوبئة والوقاية منها والاستجابة لها والتخفيف من تأثير الأوبئة على السكان.