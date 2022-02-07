بعد محادثة بايدن بينيت: مستشار الامن القومي الاسرائيلي يسافر الليلة لواشنطن لمناقشة النووي الايراني

وكان الرئيس الامريكي ناقش باتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الاسرائيلية الملف النووي الايراني

افاد موقع "والا" الاسرائيلي ان مستشار الامن القومي الاسرائيلي ايال حولتا يسافر الليلة الى واشنطن لاجراء مزيد من المباحثات في البيت الابيض حول الموضوع الايراني مع نظيره الامريكي جيك سوليفان، رجلة حولتا الى واشنطن كان من المخطط لها مسبقا لكن مباحثاته في البيت الأبيض ستكون امتدادا للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة بينيت أمس.

وكان بينيت صرح في مؤتمر صحافي انه خلال مكالمته مع بايدن أوضح موقفه بخصوص الموضوع الايراني "بأبعاد وزوايا جديدة" ، ووفقا له ذكر أنه أوضح للرئيس الامريكي أن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل في كل حالة بدون العلاقة لوجود اتفاق نووي او لا، في البيان الذي نشره البيت الابيض بعد المحادثة تم اقتباس الرئيس بايدن كمن يقول إن إسرائيل يمكنها الحفاظ على حرية العمل أمام ايران.

وقال حولتا "التنسيق مع الامريكيين هو مركب أساسي أصر عليه رئيس الحكومة من اللحظة الاولى، نحن مستمرون بالحوار العميق والخاص الذي بين إسرائيل والولايات المتحدة عموما، وحول القضية الايرانية خصوصا، انا أتحدث مع جايك بشكل متواصل، عبر الهاتف وعبر الفيديو ، وكل فترة يجب أن أجتمع معه وجها لوجه".

وقال حولتا إن إسرائيل والولايات المتحدة لا ترى العين بالعين القضية الايرانية خصوصا بكل ما يتعلق بالاتفاق النووي :"سواء كان هناك عودة للاتفاق النووي وبين ان لم تكن هناك عودة، عام 2022 يتجة بأن يكون عام يدفعنا محيطنابالعمل بصورة مختلفة عما اتبعناها حتى الان ونحن يجب ان نكون على استعداد".

وأضاف مستشار الامن القومي انه يوجد خطر في انه بأعقاب العودة الامريكية الى الاتفاق النووي ورفع العقوبات الولايات المتحدة ستفقد الادوات التي تتيح لها الفرض على ايران اتفاق طويل الامد وقوي أكثر :"نحن نحتاج ان نكون جاهزين لكافة السيناريوهات، ان كان العودة الى الاتفاق النووي أو عدم العودة اليه".