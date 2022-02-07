ستة مطاعم إسرائيلية في قائمة أفضل 50 مطعم في الشرق الاوسط وافريقيا

المطاعم في قائمة تشمل مطاعم من المغرب ، ايران، السعودية وسوريا ولبنان وسيعلن الليلة عن المكان النهائي

نجحت ستة مطاعم اسرائيلية بالدخول الى قائمة أفضل 50 مطعم في الشرق الأوسط وافريقيا وفقا لتصنيف "سان فلاجرينو"، ويستعرض التصنيف 50 وجهة طعام ممتازة من 19 دولة من الشرق الاوسط وافريقيا من المغرب حتى ايران وسلطنه عمان ويشمل المطاعم الاسرائيلية الستة.

وتشمل القائمة بحسب هآرتس مطاعم من اسرائيل، السلطة الفلسطينية، الاردن ، مصر ، المغرب ، سوريا ولبنان والامارات والبحرين والعراق وايران، وتشمل عملية الاختيار ستة حكام بينهم الصحافي المختص بشؤون الطهي روعي يروشالمي والمسؤول عن المصوتين لصالح التصنيف في اسرائيل ، في حين هناك خمسة حكام اخرين من المغرب، الاردن، السعودية، مصر ودولة الامارات حيث ان كل واحد منهم مسؤول عن عدة دول في منطقتنا.

وبحسب النشر في القناة الاسرائيلية 12 وصل الى المكان الـ40 مطعم "مالغو ومالبر" الاسرائيلي والى المكان 24 وصل مطعم "بسكدو" الاسرائيلي وهو المطعم الوحيد بالقائمة يعمل بموجب تعاليم الشريعة اليهودية (الكوشير)، في المكان الـ17 وصل المطعم الاسرائيلي "انيمار" اما في المكان الـ14 وصل المطعم الاسرائيلي"وهبستا"، وسيكشف عن الترتيب الكامل خلال احتفال رسمية الليلة في ابوظبي.

على مدار 20 عاما تنشر شركة سان فلاجرينو قائمة افضل 50 مطعم والذي يعمل عليه فريق مكون من 1000 خبير بالطهي، وللمرة الاولى يتركز التصنيف في الشرق لاوسط وافريقيا ويهدف التصنيف الى خلق قائمة من أكبر وجهات الطهي، قائمة تدمج أماكن "سرية" الى جانب أماكن كبيرة في مجال الطهي، كلاسيكية الى جانت مبتكرة وجريئة.

المكان الدقيق للمطاعم الاسرائيلية في القائمة سينشر مساء اليوم. التصنيف أشاد بالمطاعم الخمسين التي تشمل المطاعم الاسرائيلية الستة واشاروا الى "طواقم مطاعم دؤوبة وأشخاص لامعة، التصنيف يعكس أفضل تجارب المطاعم التي جمعت من 250 مصوتا، والذي يتألف من خبراء طهي مجهولين".