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سلطات المعابر الاسرائيلية تحبط تهريب 10 الاف رصاصة الى قطاع غزة

i24news

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شاحنتان عند معبر كرم أبو سالم بين اسرائيل وغزة في 24 تموز/يوليو 2018
AFP Archives / SAID KHATIBشاحنتان عند معبر كرم أبو سالم بين اسرائيل وغزة في 24 تموز/يوليو 2018

الذخيرة كانت مخبأة في شحنة ادوات منزلية متجهة الى قطاع غزة

أعلنت سلطات المعابر الاسرائيلية اليوم عن احباط محاولة تهريب أكثر من 10,000 طلقات رصاص لبنادق ومسدسات كانت في طريقها الى قطاع غزة. 

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ونجح المفتشون في معبر كرم ابي سالم الواصل بين القطاع واسرائيل بضبط الذخيرة والتي كانت مخبأة في شحنة ادوات منزلية متجهة الى القطاع. 

وبحسب البيان الصادر ،أثارت الشحنة شكوك مفتشي سلطات المعابر التابعين لوزارة الامن الاسرائيلية وخلال اجرائهم تفتيشا معمقا تم ضبط الذخيرة والتي تشمل 10,000 من الرصاصات للبنادق والمسدسات من أنواع مختلفة. 

وتم تسليم الشحنة التي ضبطت الى السلطات الامنية المختصة للتحقيق بالامر. 

 