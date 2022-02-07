أول وفد برلماني إماراتي يزور الكنيست الاسرائيلي

رئيس الكنيست الاسرائيلي بعث دعوة رسمية لنظيره الاماراتي لزيارة الكنيست

لأول مرة زار نواب برلمانيون إماراتيون مبنى الكنيست الاسرائيلي، وترأس وفد البرلمانيين الاماراتيين رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في البرلمان الاماراتي د.علي النعيمي، وبحسب النشر في القناة (14) فإن النعيمي معروف بموقفه الايجابي لاسرائيل ونشاطاته لتعزيز التسامح والاعتدال، اضافة لذلك هو يعزز التعاون بين البرلمان الاماراتي والكنيست.

من جانبة طلب رئيس الكنيست ميكي ليفي من اعضاء البرلمان الاماراتيين ان يقوموا بتسليم دعوة رسمية الى نظيره الاماراتي لاجراء زيارة الى الكنيست، وتطرق رئيس الكنيست ليفي في حديثه الى الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني وقال :"انا اؤمن بحل الدولتين، على الجانبين الفهم ان ولا أحد منا سيذهب الى اي مكان، لقد فقدت اثنين من اشقائي".

وتطرق ليفي في حديثه ايضا الى التهديد النووي الايراني وقال :"أشك في ان توقع ايران على اي اتفاق، وان كان كذلك، فما الذي سيكونون مستعدين للاتفاق عليه اصلا، وعلينا نحن جميعا جميع دول المنطقة، التوحد جميعا ضد المخاطر والمتطرفين".

من جانبه قال النعيمي لمضيفيه:"نحن نكتب حاليا التاريخ، والتعاون يجب الا يكون فقط بين القادة، انما بين شباب الشعبين". ورافق النعيمي في زيارته الى الكنيست ثلاثة نواب اماراتيين آخرين، اضافة الى مستشارين من البرلمان الاماراتي ومن السفارة الاماراتية في اسرائيل ، والذين اجتمعوا مع لجنة الخارجية والامن في الكنيست، ومع مجموعة الصداقة اسرائيل-الامارات البرلمانية .