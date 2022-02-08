الكويت: نساء يتظاهرن على منع جلسة يوغا نسائية

النساء حملت في الميدان لافتات تدين "استغلال قضايا المرأة" من قبل البرلمان والحكومة ، وترفض "نظام الفتاوى"

شاركت عشرات النساء في الكويت، أمس الإثنين، في وقفة احتجاجية بعد منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظمة الفعالية، مدربة اليوغا الكويتية، إيمان الحسينان، قد أعلنت الخميس الماضي، منع تنظيم الفعالية، مؤكدة أنها لم تحصل على تصريح من السلطات ، بعد يوم من تغريدة عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي للتنديد بالانسحاب ووصفه بأنه "هذا أمر خطير ».داعيا وزارة الداخلية إلى وضع حد لـ "الممارسات الغريبة عن مجتمعنا المحافظ".

ومن جانبها، قالت الناشطة والأستاذة الجامعية ابتهال الخطيب ، التي حضرت المظاهرة في ساحة الإرادة أمام مبنى البرلمان ، "الأمر لا يتعلق بالرياضة ، رغم أهمية ذلك". مصيفة أن "النقطة المهمة هي أننا إذا استسلمنا ، فسنشهد المزيد من التراجع" .

ا وفي نفس السياق أكدت الناشطة الحقوقية هديل بقرص لوكالة فرانس برس "ما نريد أن تفهمه الحكومة والنواب هو أننا لا نقبل استغلال قضايا المرأة وحرياتها لتصفية حسابات سياسية" .

يشار إلى أن النساء حملت في الميدان لافتات تدين "استغلال قضايا المرأة" من قبل البرلمان والحكومة ، وترفض "نظام الفتاوى" و "ولاية المرأة".

ويذكر أنه من المعروف أن الكويت تتمتع بمشهد سياسي نشط، على عكس معظم دول الخليج ، حيث يتحدى أعضاء البرلمان بانتظام السلطات الحاكمة.