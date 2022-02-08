قائد القيادة المركزية الأمريكية: الإمارات لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة

النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت في أبوظبي الشهر الماضي

صرح قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي الثلاثاء في حديث مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن بلاده ستقف الى جانب الإمارات وستواصل دعمها لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته، وسط تأكيده على أن النظام الدفاعي الإماراتي كان فعالاً في التصدي للهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآت في أبوظبي الشهر الماضي.

وأضاف ماكنزي أن بلاده تتعاون مع الإمارات ومع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير حلول أكثر فاعلية لإيقاف الهجمات باستخدام الطائرات بدون طيار، قبل أن يتم إطلاقها.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه "على رغم من أن الهجمات على الإمارات مقلقة للغاية بالنسبة لنا، إلا أن لديها أحد أكثر الجيوش احترافية في المنطقة"، وتابع "أعتقد أن الإمارات مكان آمن للغاية".

وأوضح ماكنزي أن بلاده دفعت بالمدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس كول) التي تتمتع بقدرات دفاعية كبيرة ضد الصواريخ الباليستية، لتكثيف الغطاء الأمني في المنطقة. وأضاف أن "المدمرة ستقوم بدوريات في مياه الإمارات، والعمل عن كثب مع الجانب الإماراتي لحماية الدولة، بالإضافة إلى إرسال سرب من مقاتلات "إف - 22" المتطورة بعد أسبوع من الآن".

ورفض المسؤول الأمني الرفيع التعليق على مسألة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية معتبرًا أن الأمر متروك للسلك الدبوماسي والسياسي، غير أنه قال إن "الحوثيين يتصرفون بشكل طائش وغير مسؤول وهم يهاجمون الإمارات ويستمرون في مهاجمة المملكة العربية السعودية".

يذكر أن وكالات الأنباء تداولت خبرًا مفاده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أن الإدارة الأمريكية تعيد النظر في مسألة اعتبار جماعة أنصار الله الحوثيين المدعومة إيرانيًا في اليمن كمنظمة إرهابية، في أعقاب هجوم صاروخي استهدف مطار أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.